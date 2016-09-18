Билан и Агутин отметили вокальные данные кировчанки

17 сентября на Первом канале вышла программа «Голос», участницей которой стала Анна Март из Кирова. Она предприняла попытку покорить строгое жюри в ходе слепых прослушиваний. Увы, неудачную.

Напомним: сейчас идет пятый сезон шоу. Авторитетное жюри, состоящее из звезд эстрады, «вслепую» слушает кандидатов на участие в шоу. «Голос» уже дал путевку в жизнь таким исполнителям как Наргиз Закирова и Данил Плужников.

Кировчанка исполнила за спиной Димы Билана, Полины Гагариной, Леонида Лагутина и Лепса песню «Душа моя» Владимира Кузьмина. После того, как звезды повернулись к ней лицом, Дмитрий Билан спросил Анну, почему она «так несерьезно отнеслась к началу композиции». По мнению судий, Анна «раскрылась» только в самом конце песни. Это и помешало ей стать полноправной участницей конкурса.

В целом же Билан и Агутин похвалили вокальные данные артистки, просто в этот раз у нее "не получилось".

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