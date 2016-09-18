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Кадыров после выборов зажигательно станцевал лезгинку (ВИДЕО)

18 сентября 2016, 15:11 [ «АН-онлайн» ]

Кадыров после выборов зажигательно станцевал лезгинку (ВИДЕО)
фотобанк АН

Временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров проголосовал сегодня на выборах в своем родном селе Центорой, после чего станцевал лезгинку вместе с матерью Аймани Месиевной.

Рамзан Кадыров поздравил представительниц прекрасного пола с Днем чеченской женщины, который совпал с Единым днем голосования.

Сегодня вместе с депутатами Госдумы жители Чечни выбирают главу республики, депутатов парламента ЧР четвертого созыва и представителей в районные муниципалитеты. По состоянию на 10.00 на избирательные участки в регионе пришли уже 124 244 человека - 17,9 процента от общего числа избирателей.

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