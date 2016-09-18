На 12 часов дня явка на выборы в Кировской области составила 16%

Это хороший результат, считают эксперты. Активно голосуют жители Унинского (32%) и Богородского (30%) районов. Всего же отдать голос за выбранного кандидата на участки пришли 172 тысячи человек.

Напомним: в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 1 млн. 85 тысяч избирателей. К 12 часам дня на участки явилось почти 16% - такая явка позволяет сделать прогноз, что к концу дня проголосует около 50% населения.

Также напоминаем, что сегодня, 18 сентября работает «горячая линия» Избиркома по Кировскай области — все свои вопросы можно задать по телефону: 38-16-98. Звонки будут приниматься до 10 часов вечера.