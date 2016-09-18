Олег Валенчук: «Сегодня определяется судьба России на ближайшие пять лет»

Сегодня, 18 сентября, В Кировской области проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, а также депутатов областного Законодательного собрания.

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по 106-му избирательному округу от партии «Единая Россия» Олег Валенчук пришел на избирательный участок №462 в г. Кирове около полудня. Он отметил хорошую организация и поделился своими ожиданиями.

- 18 сентября, в единый день голосования, определяется судьба России на ближайшие 5 лет, — сказал Олег Дорианович. — Я уверен, что наши земляки отдадут свои голоса за самых достойных кандидатов, чья работа и в Законодательном собрании, и в Государственной Думе будет направлена на благо жителей Вятской земли.

Напомним, что избирательные участки работают сегодня до 20:00.