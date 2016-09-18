Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в день выборов появились истерики и спекуляции вокруг темы открепительных удостоверений и "каруселей". По словам главы ЦИК, "карусели" с открепительными - это полная чушь.

Элла Памфилова подчеркнула, что в первую очередь, это касается Москвы и Московской области. Она отметила, что в столичном регионе их выдано очень мало. Глава ЦИК предупредила, что за клеветнические заявления о "каруселях", за осознанную попытку дискредитировать выборы последуют иски в суд. По ее словам, если есть какие-то факты, следует сообщать о них в ЦИК, и сразу последует реакция.

Памфилова отметила, что информацию о нарушениях в Барнауле, полученную от Владимира Рыжкова, будут проверять, но по этим материалам есть много вопросов.

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