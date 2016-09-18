Главой Северной Осетии избран Вячеслав Битаров

Главой республики Северная Осетия - Алания избран Вячеслав Битаров. В региональном парламенте за избрание Битарова проголосовали 56 депутатов из 61.

Председатель парламента Гарий Кучиев получил три голоса. Кандидатуру председателя парламентского комитета по науке, образованию и информационной политике Елены Князевой не поддержал никто.

Напомним, президент России Владимир Путин внёс три кандидатуры на должность главы Северной Осетии — Алании, в том числе врио главы республики Вячеслава Битарова. Единоросс Битаров уже приступил к выполнению обязанностей.

С сентября 2015 года Вячеслав Битаров руководил правительством Северной Осетии. После скоропостижной смерти главы региона Тамерлана Агузарова в конце февраля текущего года Битаров стал исполнять обязанности руководителя Северной Осетии.

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