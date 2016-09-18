Два канадца сорвали джекпот в $45,4 млн

Джекпот популярной в Канаде национальной лотерее Lotto max в размере 60 млн канадских долларов ($45,4 млн) разыгран. Известно, что счастливчиков двое, сообщают представители ассоциации, которая проводит тиражи.

Представители ассоциации Atlantic Lottery сообщают, что выигравшие номера: 7,12,14,15, 27, 34 и 44. На данный момент есть сведения, что оба билета были проданы в канадской провинции Онтарио.

Еще пять человек выиграли 1 млн долларов ($750 тысяч) в качестве "утешительного" приза. Данные билеты были проданы в провинциях Онтарио и Квебек.

В октябре 2015 года в лотерею "6 из 49" был разыгран крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн долларов ($49,5 млн).