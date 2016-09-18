Советник президента России Сергей Глазьев раскритиковал предложение председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной ввести запрет на выезд за границу для руководителей проблемных банков.

По словам Сергея Глазьева, только суд может определять, добросовестный банкир или недобросовестный, но не чиновники Центробанка.

Советник президента пояснил, что политика ЦБ по этому вопросу нуждается в корректировке. По признанию Глазьева, становится грустно из-за того, что практически все действия регулятора, связанные с отзывом лицензии у кредитных организаций и введением внешних администраций,​ предваряются возбуждением уголовных дел.

Напомним, 13 сентября президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, и она предложила ограничить выезд за рубеж для руководителей проблемных банков. Набиуллина обратила внимание главы государства на то, что гражданам, задолжавшим по счетам за услуги ЖКХ или вовремя не оплатившим штраф ГИБДД, выезд за границу закрывают, а банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают.

Путин пообещал дать поручение правительству и правоохранительным органам изучить это предложение.

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