Над найденной Навальным “дачей Медведева” запрещены полеты

Над усадьбой в Плесе закрыто воздушное пространство, сообщает Фонд по борьбе с коррупцией. По мнению Алексея Навального, запрет на совершение полетов над территорией усадьбы может означать, что премьер или его семья пользуются ею на постоянной основе.

В Кремле подтвердили, что премьер регулярно бывает в усадьбе, однако опровергли заявление Навального о том, что усадьба принадлежит Медведеву.

Напомним, ранее ФБК выступил с сообщением о даче Медведева, стоимость которой предположительно составляет от двадцати пяти до тридцати миллиардов рублей. В Кремле ответили на это, что резиденции, в которых останавливается Медведев, не принадлежат самому премьер-министру или кому-то из членов его семьи.

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