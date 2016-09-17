Когда в Москве включат отопление

Тепло в жилые дома Москвы с учетом погоды начнут подавать не раньше конца сентября, когда среднесуточная температура будет плюс восемь и ниже в течение пяти суток, заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Соответствующие уведомления уже отправлены лечебным заведениям, объектам соцсферы и образования. Бирюков отметил, что городские власти по просьбе муниципальных учреждений могут дать тепло раньше запланированного срока.

Читайте также:

Гидрометцентр РФ: бабье лето в Москве временно отменяется

Все новости дня