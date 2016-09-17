Украинец получил премиум-аккаунт PornHub за адрес своей страницы

Неожиданное продолжение получила история с регистрацией публичного сообщества одного из самых известных порносайтов PornHub в социальной сети “ВКонтакте”.

Украинский пользователь соцсети получил предложение от техподдержки “ВКонтакте” заменить адрес своей страницы на любой другой, поскольку данный адрес требуется команде, как было указано, для технических нужд. Пользователь догадался, с чем связана такая просьба, и согласился в обмен на пожизненный премиум-аккаунт на сайте PornHub. Теперь по бывшему адресу страницы пользователя “ВКонтакте” располагается официальное сообщество порноресурса.

Напомним, один из наиболее известных сайтов для взрослых PornHub был забокирован в Рунете по решению Роскомнадзора. В ответ на это в соцсети “ВКонтакте” было создано официальное сообщество ресурса.

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