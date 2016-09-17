В ответ на блокировку PornHub завел страницу "ВКонтакте"
17 сентября 2016, 16:20 [ «АН-онлайн» ]
После вынесенного Роскомнадзором решения о блокировке одного из самых популярных в мире порноресурсов PornHub в российской социальной сети "ВКонтакте" была заведена официальная страница сайта.
В данный момент в сообщество вступило около семи тысяч человек. Причем администрация "ВКонтакте" в качестве дружественного жеста вместо традиционного бело-голубого оформления сохранила цвета PornHub. При этом, по словам пресс-секретаря соцсети Евгения Красникова, администрация порноресурса может развивать сообщество по своему усмотрению, оставаясь при этом в рамках правил "ВКонтакте".
Напомним, Роскомнадзор принял решение заблокировать PornHub во всем рунете за распространение порнографического контента. В ответ на это администрация ресурса предложила ведомству премиум-аккаунт за отмену блокировки, от которого надзорные органы отказались, сославшись на демографию.
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