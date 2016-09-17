В ответ на блокировку PornHub завел страницу "ВКонтакте"

После вынесенного Роскомнадзором решения о блокировке одного из самых популярных в мире порноресурсов PornHub в российской социальной сети "ВКонтакте" была заведена официальная страница сайта.

В данный момент в сообщество вступило около семи тысяч человек. Причем администрация "ВКонтакте" в качестве дружественного жеста вместо традиционного бело-голубого оформления сохранила цвета PornHub. При этом, по словам пресс-секретаря соцсети Евгения Красникова, администрация порноресурса может развивать сообщество по своему усмотрению, оставаясь при этом в рамках правил "ВКонтакте".

Напомним, Роскомнадзор принял решение заблокировать PornHub во всем рунете за распространение порнографического контента. В ответ на это администрация ресурса предложила ведомству премиум-аккаунт за отмену блокировки, от которого надзорные органы отказались, сославшись на демографию.

Читайте также:

Россияне жалуются на блокировку PornHub

Роскомнадзор: PornHub разблокируем, но пусть они репертуар сменят