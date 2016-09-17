Священник Грозовский, подозреваемый в педофилии, доставлен в Петербург
17 сентября 2016, 13:19 [ «АН-онлайн» ]
Подозреваемый в педофилии священник Глеб Грозовский был сегодня доставлен из Израиля в Санкт-Петербург.
Священнослужителя привезли в следственный изолятор "Кресты" на Арсенальной набережной. Как сообщает портал "Фонтанка", в понедельник, 18 сентября, Глеба Грозовского начнут допрашивать.
Напомним, что, согласно данным следствия, священник в 2011 и 2013 годах насиловал несовершеннолетних в детских православных лагерях под Санкт-Петербургом и в Греции. С апреля 2014 года Грозовского объявили в международный розыск.
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