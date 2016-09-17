Cистема мониторинга «Катюша» в ближайшее время начнет отслеживать публикации в СМИ и социальных сетях для администрации президента РФ и правительства. Стоимость контракта до конца года — 79 миллионов рублей.

Владелец системы «Катюша» — фмрма «М13», принадлежащая компании «Лука», которой в равных долях владеют Владислав Клюшин и Ольга Паршкова. Информацию о закупке системы разместило Минкомсвязи 13 сентября. Газета «Ведомости» пишет, что победитель конкурса «на покупку у единственного поставщика» был известен заранее. Владимир Путин подписал распоряжение о выборе единственного исполнителя еще в мае.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что подрядчика действительно сменили на «Катюшу». Как отметил Песков, «Катюшей» пользуются руководители администрации, сотрудники аппарата правительства, и все системой довольны

Напомним, ранее власти использовали для мониторинга СМИ и соцсетей систему компании «Медиалогия». По данным чиновника правительства, систему сменили из-за того, что часть долей «Медиалогии» на тот момент принадлежала офшорам, но ситуация уже изменилась.

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