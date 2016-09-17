В Петербурге около 60 тысяч бездомных, 35% из них - женщины и подростки

Есть такой безрадостный афоризм «от сумы и тюрьмы не зарекайся». В последнее время его стали вспоминать все чаще.

Поражает, что это происходит сегодня, в ХХI веке. Неужели так нестабильна ситуация в городе, что любой может оказаться на улице?

Статистика, обнародованная студентами питерского Университета управления и экономики, показывает, что количество бездомных в городе неуклонно увеличивается.

Явление бездомности в Питере, ее масштабы и воздействие на экономику, связанное с сокращением трудовых ресурсов, приобретает черты национальной трагедии. Ведь возраст современного бездомного от 35 до 55 лет.

Надо увеличивать не сеть ночлежек, а устранять причины ее возникновения. Они социальным службам города хорошо известны: освобождение из мест заключения без трудоустройства, семейные проблемы, потери жилья в результате мошеннических сделок.

Ну а пока Борис Гребенщиков приглашает своих поклонников прийти на свое выступление, чтобы поддержать бездомных. Концерт «Ночлежка Fest» пройдет в клубе «Космонавт» 27 сентября.

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