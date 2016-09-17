В Приморье более 700 домов непригодны для жилья после паводка

В субботу, 17 сентября, в пресс-службе МЧС России сообщили о том, что более 730 домов в Приморье после паводка были признаны аварийными и непригодными для жилья.

Более 14,6 тысяч зданий обследовала комиссия по оценке ущерба после наводнения в Приморье. Как сообщает ТАСС, из-за паводка восстановлению не подлежит одна школа и фельдшерско-акушерский пункт в Тернейском районе.

В настоящий момент в пострадавших от стихии населенных пунктах работают не менее 135 комиссий, в состав которых входят представители от муниципальных образований, целого ряда министерств и ведомств. Решается вопрос о том, как можно помочь людям, чьи дома оказались непригодными для жизни.

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