Екатеринбургского стрелка признали потерпевшим

Пришедший сегодня в СК участник стрельбы в цыганском поселке Алексей Дутов получил статус потерпевшего. По данным ведомства, шесть подозреваемых в участии в массовых беспорядках объявлены в федеральный розыск.

Личности остальных устанавливаются.

Алексей Дутов прошел исследование на полиграфе, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Свердловской области. Окончательно действия мужчины как непосредственного участника конфликта могут быть оценены только после комплекса следственных действий, в том числе ряда судебных экспертиз.

Напомним, ранее скрывшийся участник конфликта в Екатеринбурге записал видеообращение.

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