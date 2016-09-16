Как испанское золото переправляли в СССР

Известный историк Александр Шубин, автор недавно вышедшей книги «Великая испанская революция», рассказал «Аргументам недели» о деталях мятежа и роли в нем Советского Союза.

В 1936-м часть военных – из их рядов позже и выдвинулся генерал Франко – подняла мятеж. Германия тут же направила франкистам «добровольческий» авиационный легион «Кондор» (5,5 тыс. человек). Италия – целый экспедиционный корпус. В свою очередь, главным союзником правительства Испании стал СССР. Который тоже оказывал широкую помощь – кадрами, техникой, всем, чем можно.

Для Москвы это решение было во многих отношениях удачным, отметил Александр Шубин. «Внимание Германии переключалось с Востока на Запад. СССР же сразу выступал как главная антифашистская страна в мире. При этом в случае победы республиканцев над Франко СССР получал дружественное государство в Европе».

У СССР, безусловно, был собственный интерес – политический, военный (наша техника испытывалась в боях, офицеры приобретали опыт). Через Испанию прошло около четырёх тысяч советских командиров и специалистов. СССР поставил туда 648 самолётов, 347 танков, 60 бронемашин, 1186 орудий, 340 миномётов, 20 486 пулемётов, 497 813 винтовок. У нас обучались испанские курсанты – лётчики, танкисты, пехотинцы… Вслух, конечно, военная помощь Испании не признавалась. О командированных туда говорили, что они направляются в «NN-е условия», даже на самом верху предпочитали формулировку «помощь Х» (икс). Делалось всё отнюдь не безвозмездно. Танки-самолёты оплачивались в счёт вывезенного в Москву золотого запаса Испании.

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