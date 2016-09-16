Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов поставил всю страну в известность о своем решении переехать в Псков. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Доброе утро, солнечный Псков! Переезжаем… Всем хорошего дня. Пришло время заняться и своими детьми! Изучаем истоки истории Руси", — написал он.

Уполномоченный по правам детей в регионе Наталия Соколова на вопрос о том, правда ли, что бывший омбудсмен переехал в Псков, ответила: "Так и напишите: Павел Астахов решил уйти в мужской монастырь. А если серьезно, человек приехал на пару дней отдохнуть в Псков".

Глава государства Владимир Путин 9 сентября освободил Павла Астахова от должности уполномоченного при президенте по правам детей. На его место пришла президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров", руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, глава регионального исполкома ОНФ Анна Кузнецова. Она является мамой шестерых детей.

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