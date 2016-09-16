Ни один улучшитель не исправит плохую муку

Главный специалист Государственного НИИ хлебопекарной промышленности Николай Чубенко, автор знаменитой «Паляницы», признался «Аргументам недели», что покупатель практически не может определить в магазине, сделан ли хлеб по ГОСТу или по ускоренной технологии.

По словам хлебопека, мы покупаем кота в мешке. «Хотя, например, по стандартам тот же бородинский должен быть весом 1 кг. По классической технологии, чтобы он набрал аромат, то должен просидеть в печи не менее 50 минут. 200-граммовый кирпичик в печи за такое время сгорит. Значит, сделан не по стандарту. А вот химический состав можно определить только в лаборатории», - пояснил Чубенко.

Николай Чубенко рассказал, что «Паляницу» трудно испечь из фуражного зерна, пусть и с добавлением всяких улучшителей. «Гребешок» не получится, – уверяет он. – Вот почему и городскую булку перестали выпускать. Никакие улучшители никогда полностью по своему составу полезных веществ не заменят доброкачественное зерно. Ни у нас, ни за рубежом нет такого универсального ингредиента, чтобы его можно было добавить в плохую муку и получить полноценный хлеб. Даже в тяжёлые для Советского Союза годы хлеб выпекался только из пшеницы не ниже 3-го класса. Её в общем объёме урожая было до 80%. Сейчас – меньше 50%. Когда в неурожай такого зерна не хватало, то закупали за рубежом. Но никогда не возникало даже мысли использовать фуражное зерно для производства хлеба. Можно во многом обвинять советскую власть, но никогда она не кормила свой народ объедками, как сегодня».

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