Путин жестко ответил Украине по вопросу председательства РФ в СНГ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возражения Киева по поводу решения о председательстве России в СНГ в 2017 году, озвучив причину, по которой Украина вряд ли может определять работу организации.

Посол Украины Николай Дорошенко озвучил протест в связи с председательством России в СНГ в следующем году, заявив при этом, что РФ должна рассматривать жителей Крыма как граждан Украины в грядущей переписи 2020 года.

"Как известно, Украина, к сожалению, не подписала и не ратифицировала устав СНГ", - напомнил Владимир Путин. Поэтому не имеет полномочий вносить изменения в организацию работы саммита Содружества.

Ранее сообщалось, что следующий саммит СНГ состоится 11 октября в Москве, соответствующее решение было принято сегодня на встрече лидеров Содружества в Бишкеке. С 1 января председательство в организации переходит к России.

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