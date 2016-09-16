Следующий саммит СНГ пройдет в Москве

Следующий саммит СНГ состоится 11 октября в Москве, соответствующее решение было принято сегодня на встрече лидеров Содружества в Бишкеке. С 1 января председательство в Содружестве переходит к России.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на заседании Совета глав государств СНГ спросил у Владимира Путина подтверждения, что в следующем году РФ берёт на себя председательство в СНГ. "Почтим за честь", — ответил президент РФ, сообщает РИА Новости.

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