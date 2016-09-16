Саммит СНГ был перенесен на два часа из-за задержки рейса Путина

В Киргизию на саммит стран СНГ прибыл президент России Владимир Путин. В международном аэропорту «Манас» его встретил премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков. Вылет самолета Путина был задержан из-за «нелетной погоды».

Об этом заявили в пресс-службе президента Киргизии.

Время начала саммита стран СНГ из-за этого перенесли на два часа — с 16:00 по местному времени на 18:00.

16 сентября начался юбилейный саммит СНГ — сообществу исполнилось 25 лет. Визит президента России в Бишкек продлится два дня.

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