Евгения Васильева поступила в МГУ

Осужденная по делу "Оборонсервиса" бывшая глава департамента Евгения Васильева поступила на факультет искусств МГУ. Бывшая чиновница исправно учится в магистратуре на курсах "Изящные искусства".

Одногруппники Васильевой рассказывают, что в деканате их просили не донимать бывшую сотрудницу Минобороны.

На вопросы журналистов, заставших Васильеву между парами, Евгения не отвечает. Ведет себя довольно скромно, хотя и нескромно одевается в шикарное пальто и носит дорогие сумки.

Напомним, Судогодский районный суд Владимирской области во вторник, 25 августа, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденной по делу "Оборонсервиса" экс-чиновницы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой.

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