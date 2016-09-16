Назарбаева против казни педофилов, она считает, что их надо лечить

Старшая дочь президента Казахстана и депутат верхней палаты парламента Республики Дарига Назарбаева выступила против введения смертной казни для педофилов, так как казнь нарушает международное право.

Депутаты сената 15 сентября проголосовали за назначение Назарбаевой на должность председателя постоянного комитета палаты по международным отношениям, обороне и безопасности, поэтому она и высказала свою позицию на введение смертельной казни для педофилов.

Дарига призналась, что ее, как и всех родителей, до ужаса волнуют преступления педофилов, но по международным обязательствам смертная казнь в Казахстане отменена, да и потом, педофилы, считает Назарабева, люди психически больные, поэтому их надо лечить, а не казнить или сажать их в тюрьму пожизненно.

20 августа в Казахстане произошло резонансное преступление: была изнасилована 6-летняя девочка - преступника до сих пор ищут, обещая 9 тысяч долларов тому, кто владеет информацией о его местонахождении.