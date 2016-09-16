Андрей Яцун трудоустроил 14 ребят после армии

Южноуральские ребята, которые демобилизовались из армии, могут уже сейчас трудоустроиться на хорошие рабочие специальности. Соответствующее соглашение между директором строительной компании «Доступное жилье» и челябинским отделением «Союза призывников России» было подписано сегодня, 16 сентября.









В нынешний момент, когда вопрос работы стоит очень остро, молодые и энергичные парни смогут раскрыть свой потенциал на перспективной работе. По словам председателя общественной организации «Союз призывников России» Марселя Хазиева, к сегодняшнему дню уже нашли работу 14 молодых людей, которые демобилизовались из армии. И количество трудоустроенных ребят будет только расти.









Как рассказал сам директор строительной компании, в 1981 году, когда он демобилизовался из армии, проблем с работой не было. Но перед всеми молодыми людьми стоял вопрос — что же делать дальше: учиться или работать. Сейчас ситуация стала еще сложнее.

- Надеюсь, что наше сотрудничество с Союзом призывников поможет ребятам, и я уже вижу плоды нашей совместной работы, - отметил Андрей Яцун. - В этих парнях - будущее наше и нашей страны.