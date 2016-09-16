Известный российский дрессировщик Михаил Зарецкий произвел фурор на турнире по самбо «Кубок двух морей» в Керчи.

Зарецкий вышел на татами вместе с тигрицей Шанель, сообщают «Аргументы недели - Керчь». В ходе захватывающего номера, имитирующего поединок по самбо, мужчина бросил хищника на ковер, чем привел в полный восторг собравшихся на церемонию награждения.

Тигрица Шанель – живой талисман спортивно-патриотического клуба «Слава». Организация начала работу пять лет назад. В рамках проекта была организована секция самбо для воспитанников интерната. Девиз керченского клуба - «Добро. Сила. Стойкость. Честь».

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