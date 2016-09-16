Эксперты зарубежного издания The National Interest сравнили американский известный танк «Абрамс» с российской «Арматой». И обнаружили в последнем ряд уникальных функций, делающих модели равноценными.

В статье отмечено, что российский танк может оказаться трудным соперником в бою, имея заметные отличия от своих предшественников. В частности, экипаж изолирован от боеприпасов и имеет шанс уцелеть в случае поражения техники. Поразить же танк могут помешать динамическая оборона и активная защита на многослойной броне. Плюс система воздействия на радиоэлектронное оборудование противотанковых ракет и других атакующих средств. Из них возможность поразить «Армату» есть у TOW-2B, поскольку она бьёт сверху, однако экипаж в этом случае останется невредим и покинет поле боя.

Фактически, в реальном бою с американскими танками больше шансов будет у той машины, которая быстрее обнаружит противника и выстрелит, делают вывод авторы.

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