Движение в московском метро восстановлено

В пятницу, 16 сентября, на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановили движение поездов после сбоя.

Об этом сегодня сообщили сотрудники столичной подземки в социальной сети Twitter. В заявлении говорится, что службы Московского метрополитена работали оперативно и слаженно для скорейшего восстановления движения поездов на "серой" ветке. В настоящий момент точная причина задымления не уточняется.

Ранее стало известно, что пассажиров состава с задымившимся вагоном экстренно высадили, а сам поезд незамедлительно доставили в депо.

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