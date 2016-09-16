PornHub знает, как можно обойти блокировку

Сайт PornHub придумал, как российским пользователям можно обойти блокировку, введенную Роскомнадзором.

На официальной странице порносайта в социальной сети Twitter сообщается, что появилось "зеркало" ресурса. Напомним, 15 сентября сайт PornHub предложил Роскомнадзору доступ к премиальному аккаунту в обмен на снятие блокировки ресурса на территории РФ.

В ведомстве в ответ на это "заманчивое" предложение заметили, что торговаться не следует, поскольку демография - это не товар.

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