Жонглер из Екатеринбурга попал в книгу рекордов России

Екатеринбуржец Тимофей Боченин попал в российскую Книгу Рекордов. Мужчина подбрасывал в воздух работающую бензопилу, мячик и монетку. Рекорд его состоит в том, что вес самого легкого предмета, которым он жонглировал, в 806 раз меньше массы самого тяжелого.



Тимофей рассказал журналистам, что готовился установить рекорд в течение двух лет. Он упорно тренировался и шел к своей цели. «Я этим просто занимался, потом появились мысли о рекорде и Книгах рекордов Гиннесса, рекордов России. Подал заявку и туда, и туда», - сказал рекордсмен журналистами. Заявку на рекорд он подал 27 июля. Его заявка была рассмотрена и 4 августа в Шарташском лесу Боченин продемонстрировал свой трюк. Накануне, 15 сентября, его достижение было записано в Книгу рекордов.



Раньше Тимофей участвовал в файер-шоу, а для тренировок использовал бензопилу.



«Нужно было долго тренироваться. Использовал бензопилу без шин, потом заведённую без шин, потом выключенную, но с шиной и, наконец, заведённую, но вхолостую, без вращения, чтобы привыкнуть к балансу и вибрациям», - рассказал Тимофей журналистам Е1.



Всего, согласно данным Киниги рекордов, он проделывал свой трюк в течение 40 секунд. Трюк выполнялся с помощью монеты массой 6 граммов, мячом весом 112 граммов и работающей бензопилой (4 836 граммов). Трюк уральского рекордсмена, по официальным данным, длился 40 секунд.