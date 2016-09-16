Лоси атакуют Северную столицу

По настоящему лось опасен именно в сентябре-октябре. У них наступает сезон размножения (период гона), и тогда они рвутся в город.

За последние две недели лосей в Питере встречали четыре раза. Их появление 10 сентября в районе Обухова заставило вновь говорить о лосях как о потенциально опасных животных.

Зоологи предупреждают, что животные в этот период времени крайне опасны. Жители города должны знать, что у лосей прекрасно развит слух и обоняние, но очень плохое зрение. Если человек находится в неподвижном состоянии, зверь не заметит человека, даже с расстояния нескольких десятков метров.

У охотников есть мрачная поговорка: идешь на лося — пиши завещание. Существует еще одна важная деталь, которая многое объясняет. Лось во время гона сознательно употребляет в пищу галлюциногенные травы.

Водители должны быть особенно внимательны за рулем. Известно, что с участием лосей часто происходят аварии.

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