Женщина подала в суд на родителей за неловкие фото в соцсети

18-летняя девушка из Австралии подала на собственных родителей в суд. Дело в том, что ее отец и мать семь лет без согласия дочери публиковали на Facebook её фотографии.

Истица заявляет, что с 2009 года родители выложили в соцсеть более 500 фотографий из серии "мы покакали" и "мы покушали" - девочка сидит на унитазе или лежит в кроватке голой. Истица заявила, что отец с матерью превратили её жизнь в ад, ведь каждый этап ее детства был запечатлен и выставлен на всеобщее обозрение.

Хуже всего то, что фотографиями, которым место в семейном архиве (и то не факт), поделились около 700 подписчиков родителей девушки. Ее отец настаивает: он - автор фотографий, и потому будет делать с ними, что захочет. Удалять фотографии мужчина отказался.

Адвокату предстоит доказать в суде, что действия отца и матери нарушают право девушки на частную жизнь. Рассмотрение дела намечено на ноябрь.