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Главный редактор газеты задержан за новость о президенте-каннибале

16 сентября 2016, 08:09 [ «АН-онлайн» ]

Главный редактор газеты задержан за новость о президенте-каннибале
фото: pixabay.com

В Либерии главного редактора газеты New Democrat задержали за указание перепечатать в своем издании отрывки из статьи The Daily Mail, в которой президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого обвиняется в каннибализме.

Об этом в четверг, 15 сентября, сообщается в электронной версии британского таблоида.

Напомним, материал, о котором идет речь, появился в Daily Mail 11 сентября. Авторы публикации утверждали, что глава африканского государства - каннибал, он санкционирует похищение своих оппонентов, а затем поедает некоторые части их тел, в частности, печень и мозги. Также было написано, что за 30 лет правления Нгема Мбасого накопил огромные богатства, в то время как большая часть граждан страны живет в нищете, почти не имея доступа к образованию и медицинскому обслуживанию.

Редактор газеты New Democrat дал распоряжение перепечатать отрывки из публикации на первой полосе. Полиция задержала редактора, в камере он провел несколько часов и был освобожден днем 15 сентября.

 

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