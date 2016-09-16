Житель Читы нашел кошелек с крупной суммой и погасил свой кредит

Житель поселка Шерловая Гора под Читой нашел у одного из банкоматов кошелек, внутри которого находились 100 тысяч рублей.

Молодой мужчина решил не теряться, взял деньги и погасил свой кредит в банке. Как сообщает портал "Байкал-Daily", 12 сентября в полицию обратился владелец потерянного кошелька, после чего сотрудники оперативно-сыскного отдела разыскали человека, решившего присвоить крупную сумму.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Отмечается, что местный житель ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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