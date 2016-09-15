В Липецкой области появился новый лотерейный миллионер, сообщает пресс-служба «Гослото». В ходе очередного розыгрыша тиража «Гослото» «5 из 36» неизвестный пока счастливчик выиграл 17680890 рублей.

Сорвавший джек-пот купил три билета и участвовал сразу в трех тиражах - ему понадобилось всего 720 рублей, чтобы стать миллионером.

Удачу счастливчику принесла числовая комбинация 26, 10, 14, 22, 09. Отметим, что новоявленный миллионер стал 54-м победителем в категории «От 1000000 и выше» в «Гослото» «5 из 36» с начала 2016 года. Так, в марте лотерейная удача улыбнулась Борису Крещановскому, который в 1120 тираже «Русского лото» выиграл миллион рублей. А в мае обладателем 1500000 рублей стал Николай Николаевич Чебанюк, выигравший в 1126 тираже.