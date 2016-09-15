Найдены джинсы, которым шесть тысяч лет

Международной группе ученых удалось найти самую старую в мире ткань, окрашенную в цвета индиго.

Сегодная этот краситель применяется при изготовлении джинсов. Описание открытия опубликовано в журнале Science.

Находку сделали на Уака Приете — холме на северном побережье Перу. Ученые утверждают, что когда они обнаружили кусок хлопчатобумажной ткани, его цвет был неразличим из-за серой грязи. Однако после тщательной промывки оказалось, что он был покрыт синей краской. Результаты химического анализа продемонстрировали, что в состав красителя входили химические соединения индиготин и индирубин — ключевые компоненты индиго.

Согласно оценке специалистов, возраст находки достигает шесть тысяч лет.