В среду, 14 сентября премьер-министру Дмитрию Медведеву исполнился 51 год и в честь этого события президент России Владимир Путин вручил премьеру картину, написанную маслом с названием «В цеху».

Свой подарок Владимир Путин вручил в Керчи на заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспортной инфраструктуры субъектов Южного федерального округа.

Глава государства напомнил собравшимся, что у Медведева в среду был день рождения и Путин мог поздравить его лишь по телефону, а вот теперь имеет удовольствие сделать это лично и от всех участников совещания вручил Медведеву картину.

Название картины «говорящее»: Путин подчеркнул, что «В цеху» - это как раз то, чем занимается Дмитрий Медведев.