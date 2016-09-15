Глава города Кирова Владимир Быков рассказал о реализации крупных проектов, которые придадут новый импульс развитию города Кирова.

– Владимир Васильевич, в Кирове ведется серьезная работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Как идет реализация этой программы?



– Прежде всего я хотел бы отметить, что это проект, который имеет не только большую социальную значимость, но и экономический эффект. Возводя новые дома самостоятельно, а не покупая квартиры на вторичном рынке, мы не только экономим бюджетные средства, но и опосредованно создаем новые рабочие места в строительной сфере, «нагружаем» компании заказами. Организации работают, а их работники, кировчане, получают зарплату. Эта программа – еще один инструмент поддержки экономики города Кирова в непростой экономической ситуации.

Теперь несколько слов о реализации программы. В этом году мы уже сдали один дом для переселенцев – по улице Зеленина, 3. В настоящее время строятся еще несколько: по улице Пионерской, 6, а также Зеленина, 2, 3, 4, 10, 11. Недавно в нашем городе побывала комиссия Фонда реформирования ЖКХ, которая проконтролировала, как реализуется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья.



В ходе работы столичные специалисты высоко оценили качество и сроки возведения домов для переселенцев в областном центре. Отметили они и то, что в ходе работ применяются современные технологии – в частности, они используются при возведении дома по улице Зеленина, 4. В ходе обсуждения строительства домов по Зеленина, 2, 10 и 11, где в настоящее время ведется кладка вторых этажей, эксперты выразили уверенность, что работы на этих объектах будут завершены в срок, а сами дома – построены качественно.



– Также муниципалитет строит дома для детей-сирот...



– Обеспечение граждан комфортным и доступным жильем – одна из задач, поставленных Президентом РФ, которая находится на его особом контроле. Кроме того, для нас это крайне важная социальная программа.

Минувшим летом в один из новых домов в микрорайоне Лянгасово

(ул. Октябрьская, 45/3) заехали жильцы. Еще один дом, находящийся по адресу Гражданская, 33, планируем сдать до конца года. В прошлом году построили два дома в Нововятском районе.



Каждый последующий дом – все более комфортный и благоустроенный. При строительстве домов в Лянгасово нами были учтены недочеты, которые были выявлены ранее. В частности, сейчас квартиры разделены на зоны, в них есть балконы и лоджии, монтируются усиленные системы вентиляции. Кроме того, по улице Гражданской, 33 создана система водоотведения, а также поднят фундамент здания.

– Владимир Васильевич, вскоре в Вересниках появится легкоатлетический манеж. Какое значение этот объект будет иметь для города?

– Возведение манежа повлечет за собой и инфраструктурные изменения. Необходимо будет построить дороги, подвести коммунальные сети. Эта стройка придаст импульс развитию Вересников. Но к решению этого вопроса следует подходить комплексно, потому что территория имеет достаточно сложные гидрологические условия.

Мы планируем, что микрорайон будет осваиваться в течение ближайших пяти лет. Кроме того, проработана концепция жилищного строительства в районе. Она предусматривает, что высокие дома будут возведены в южной части микрорайона (со стороны Нововятска), а при приближении к центру города этажность будет снижаться.

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