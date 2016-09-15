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МЧС России: человеческий фактор никто не отменял

15 сентября 2016, 16:42 [ «АН-онлайн» ]

МЧС России: человеческий фактор никто не отменял
фото: globallookpress.com

Существует такая закономерность. Всякий раз, когда на Дальнем Востоке случается масштабное наводнение или же в Сибири начинают полыхать лесные  пожары, в прессе в обязательном порядке начинают муссировать вопрос об отставке министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Так было во времена Сергея Шойгу, так происходит при Владимире Пучкове, и так будет всегда. Сама суть министерства притягивает к себе критику: если леса в Сибири горят, значит, их плохо тушат и, следовательно, кого-то необходимо наказать.

Сегодня эта закономерность вновь напомнила о себе. Захлебывается паводком Приморье – тайфун «Лайонрок» принес в регион трехмесячную норму осадков. В зоне подтопления остаются 18 муниципальных районов, в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. Вслед за «Лайонроком» сильные дожди в регион принес новый тайфун – «Немтеун». Пока ликвидировали последствия ЧС, заодно приняли решение досрочно провести в регионе выборы в Госдуму РФ и местное Заксобрание, восстановили движение парома «Босфор Восточный» из Владивостока в Преображение, который ходил только в советские годы, а министр Пучков потребовал сделать связь в зоне чрезвычайной ситуации бесплатной. О том, как и на что будут тратить более 700 миллионов рублей, выделенных кабинетом министров на ликвидацию последствий ЧС, пока молчат.

Дым от лесных пожаров, бушующих в Сибири, месяц назад добрался до Москвы.  Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд признал, что появление дымки в Москве «связано с сибирскими пожарами и шлейфом дыма от них». Не считая Москвы и области, дым от лесных пожаров накрыл 12 регионов России. Тяжелая ситуация в Красноярском и Забайкальском краях, в Иркутской и Томской областях, в Бурятии. 

Само собой, причиной этих катастрофических процессов не могут являться ни Бог, ни природа, ни варварский способ освоения лесных богатств, который практикуется на просторах Сибири на протяжении последнего столетия. По своему менталитету мы народ государственный, поэтому причину всех явлений мы ищем и находим в государстве и в его служилых представителях. Во всем виноваты чиновники – об этом знают даже те, кто никогда не сдавал ЕГЭ. Понятное дело, что за сибирские пожары как минимум должно отвечать государственное учреждение, которое и этими пожарами, и всеми прочими катаклизмами занимается по долгу службы. А отвечает у нас за это МЧС и его министр Владимир Пучков. Все логично, и согласно этой логике смена министров МЧС должна у нас носить сезонный характер.

Поскольку этого не происходит, и наши министры занимают свои посты годами, а то и десятилетиями, многих это возмущает. Первыми, разумеется, возвышают голос те, кто отвечает за наше общественное сознание – блоггеры и журналисты, а уже за ними следуют все остальные. 

Так что нет ничего удивительного и нового в том, что сегодня в СМИ поднимается очередная волна критики в адрес МЧС и лично министра Пучкова, если бы не одно эксклюзивное обстоятельство.

Никогда раньше в контексте слухов о предстоящей отставке ныне действующего главы МЧС не называлось имя его преемника. Однако на сей раз дело обстоит иначе.

Одним из вероятных претендентов на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий называют Андрея Воробьева, нынешнего губернатора Московской области, который в 2013 году сменил на этом посту Сергея Шойгу.

Вообще, связь семьи Воробьевых с Шойгу довольно давняя и прочная. Воробьев-старший, который Юрий Леонидович, - один из организаторов Российского корпуса спасателей и основателей МЧС России, заместитель председателя Совета Федерации, ближайший соратник и по совместительству друг Сергея Кужугетовича еще со времен, когда они вместе работали в Красноярске.

Воробьев-младший, который Андрей Юрьевич, в 2000 году работал помощником у Шойгу в бытность последнего министром МЧС и заместителем председателя Правительства РФ. Андрею Юрьевичу, памятуя его бизнесменское прошлое, доверили очень важное дело: быть хранителем фонда партии «Единство».

В 2002 году он стал членом Совета Федерации от исполнительной власти Республики Адыгея. Ну а спустя год был избран депутатом Государственной Думы от «Единой России». В Думе он сразу же занял пост заместителя главы фракции, а в 2005 году его выбрали руководителем Центрального исполнительного комитета партии. Так Воробьев поднялся на вершину партийного Олимпа.

Как бы то ни было, сын влиятельного сенатора по сей день пользуется покровительством Сергея Шойгу, и его кандидатура на пост министра – одна из наиболее реальных.

Нельзя сбрасывать со счетов и фигуру нынешнего замминистра МЧС России Олега Баженова, который до назначения на должность заместителя министра возглавлял Центральный региональный центр МЧС. С 2010 по 2016 годы Олег Баженов неоднократно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов, и его кандидатура на пост министра – вполне реальна.

Прочат на должность главы МЧС и Игоря Панина, сегодняшнего начальника  Северо-Западного регионального центра МЧС России. Самая громкая поисково-спасательная операция последних лет в этом регионе – трагедия на Сямозере в Карелии, когда погибли 14 детей, попавших в шторм.

В Петербурге называют другое имя вероятного наследника министра Пучкова, и оно известно довольно широкому кругу лиц. Поставщиком информации является Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС. 

На протяжении последнего месяца сотрудники Университета пребывают в состоянии легкой эйфории. И их можно понять – для некоторых из них может открыться вполне реальная перспектива одним махом поправить свои карьерные дела, перебравшись из университетских аудиторий в московские кабинеты родного профильного министерства. Речь идет о тех из них, кто сумел зарекомендовать себя в глазах начальника Университета Эдуарда Чижикова, ведь именно его среди прочих называют прямым наследником нынешнего министра Пучкова. Во всяком случае, и преподаватели, и курсанты говорят о назначении нового министра МЧС, как о деле решенном. Не беремся ответить на вопрос, откуда у них такая уверенность, но факт остается фактом.  

Хотя именно Чижикову в последнее время доверяли руководить операциями, имеющими резонансный характер.  В мае 2014 г. он возглавлял группировку сил и средств МЧС России по ликвидации последствий наводнения в Сербии. В августе 2014 г. он же возглавил первый гуманитарный конвой на Юго-Восток Украины. В январе 2015 г. – возглавил группировку сил и средств МЧС России по поиску потерпевшего крушение Малазийского авиалайнера в Индонезии. Почему именно Эдуарду Чижикову достались весь этот пафос и вся эта экзотика, которых ведь не так много в работе МЧС?

В этой связи нельзя не вспомнить о том, что Чижиков – человек Юрия Воробьева, и его шансы занять пост министра тоже достаточно высоки.

Россия, как говорится, людьми прирастает, и человеческий фактор играл и всегда будет играть в нашей стране если не главную, то одну из ключевых ролей. В Совете Федерации Юрий Леонидович сегодня координирует работу комитета по обороне и безопасности, курирует вопросы мобилизационной подготовки и гражданской обороны – то есть, как сенатор, Юрий Воробьев достаточно влиятельная фигура. И вполне вероятно, что резонансные операции по линии МЧС доверяли Эдуарду Чижикову в качестве «обкатки» как одного из вероятных претендентов на пост министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Интрига в том, что среди полномочий ближайшего соратника и по совместительству друга Сергея Шойгу сенатора Юрия Воробьева значится и организация взаимодействия Совета Федерации с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. А Игорь Панин несет службу именно там.

Во всяком случае, если на этот раз отставка министра Пучкова все же состоится, причиной этого будут отнюдь не лесные пожары в Сибирском федеральном округе, паводок в Приморье или трагедия на Сямозере. Человеческий фактор, который всегда играл и играет если не главную, то наверняка ключевую роль при кадровых перестановках в высших эшелонах российской власти, никто не отменял. Поэтому от позиции, которую в этом вопросе займет очень влиятельный клан Шойгу-Воробьёвых,  зависит очень многое, если не всё.

Чем закончится интрига со сменой главы МЧС, кто из возможных кандидатов на министерское кресло окажется удачливее и мудрее, покажет время. А оно бежит очень быстро… 

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