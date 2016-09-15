Налоговики просят жителей Кировской области сообщать им о серых зарплатах

А также о незаконной торговле, сдаче квартир в арену и т.п. Словом, налоговики просят сообщать им обо всех фактах, когда кировчане не хотят платить налоги, и поэтому скрывают свою коммерческую деятельность.

Звонки принимаются по телефону доверия налоговой службы 37-82-11. Сообщения граждан принимаются круглосуточно: в рабочее время специалистом службы, в вечернее и ночное — работает автоответчик. Каждая поступившая информация будет тщательно проверятся, и виновные понесут наказание.

Причем сообщить о незарегистрированном доходе соседа, знакомого можно анонимно. Не обязательно представляться и если вы хотите доложить о зарплате в конверте, вашего работодателя все равно проверят.

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