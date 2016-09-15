Роскомнадзор: PornHub разблокируем, но пусть они репертуар сменят

Блокировка с сайтов PornHub и YouPorn будет снята. Условие одно: «сменить репертуар». Как сайтам для взрослых сменить репертуар, непонятно, но пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский на этом настаивает.

Ранее, 14 сентября, Роскомнадзор заблокировал доступ к русскоязычной и англоязычной версиям двух крупных сайтов– PornHub и YouPorn. Такие меры были приняты по решению районных судов Воронежской области.

Суды решили заблокировать сайты за распространение порнографического контента. Соответственно, разблокировка возможна только в том случае, если контент будет другим – на этом стоит и суд, и Роскомнадзор.