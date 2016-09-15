СМИ: глава СК РФ Александр Бастрыкин лишен автомобилей сопровождения

Несмотря на то, что официальные источники всячески отрицают и никак не комментируют предстоящую отставку главы Следственного комитета, в СМИ все чаще попадают сведения, подтверждающие факт отставки.

Стало известно, что в настоящее время Александр Бастрыкин передвигается без автомобилей сопровождения, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету России (СКР).

Источник сообщает, что у Бастрыкина убрали «разгонную» ЦСН БДД МВД - это два автомобиля Mercedes Центра спецназначения для обеспечения безопасности дорожного движения, которые следовали перед автомобилем главы СКР Audi А8 Long.

Этот же источник утверждает, что на кресло Бастрыкина реально претендуют несколько кандидатур: начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко и нынешний зампредседателя СКР генерал-майор юстиции Игорь Краснов.