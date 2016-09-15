Чулпан Хаматова заключила соглашение со свердловскими властями

Власти Свердловской области совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь» и центром имени Дмитрия Рогачева будут работать над привлечением бюджетных и частных инвестиций для оказания в Екатеринбурге высококачественной медицинской помощи детям и молодым людям, страдающим тяжелыми заболеваниями. По предварительным данным, трехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве будет подписано 1 октября в Екатеринбурге. Участие в церемонии подписания этого документа примут соучредитель фонда «Подари жизнь» народная артистка России Чулпан Хаматова и губернатор Свердловской области.



«Мы хотим, чтобы дети были предметом любования и восхищения, а не предметом скорби! Детский рак излечим. Это опасное, тяжелое, но излечимое заболевание. Каждый год в России около пяти тысяч детей заболевают раком. Но мы больше не боимся думать об этих детях. Мы знаем, что им можно помочь. Мы знаем, как им помочь. Мы обязательно постараемся помочь им», – говорит Чулпан Хаматова.



Объединение усилий позволит улучшить качество медицинского обслуживания для детей и молодых людей, страдающих гематологическими, онкологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Также соглашение будет направлено на развитие в Свердловской области трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. При этом получать качественную медицинскую помощь смогут пациенты не только со Среднего Урала, но и из других регионов России.



В соглашении будут отражены намерения сторон. Так, областной Минздрав заявит о готовности создать на базе ОДКБ № 1 необходимые условия для оказания медицинской помощи детям из всех регионов России, а Фонд – оказывать поддержку региону в получении финансирования из федерального бюджета, средств ФФОМС, а при отсутствии такого финансирования самостоятельно оказывать требуемую помощь.



Как заявил министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, стороны будут стремиться к тому, что в результате реализации соглашения через пять лет в нашем регионе на базе ОДКБ № 1 будет ежегодно осуществляться не менее 40 пересадок стволовых клеток для детей и молодых людей Среднего Урала и других регионов России.