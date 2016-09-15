Первый рейс из Волгограда в Санкт-Петербург встретили водяной аркой

14 сентября Международный аэропорт Волгограда совместно с авиакомпанией «Саратовские авиалинии» возобновил авиасообщение с северной столицей России.

Первый рейс встречали одной из красивейших авиационных традиций – водяной аркой. Авиалайнер в ярко-оранжевой ливрее, пройдя через искрящиеся на солнце струи воды, ознаменовал открытие долгожданного рейса.

В перерыве между рейсами экипаж и сотрудники пресс-служб авиакомпании и аэропорта пообщались с представителями СМИ и рассказали о маршруте, воздушном судне, безопасности полетов, услугах, предоставляемых на борту, о тарифах на перелеты.

Напомним, что полеты будут выполняться с частотой трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Перевозка пассажиров будет осуществляться на бразильских узкофюзеляжных, среднемагистральных лайнерах Embraer-190 вместимостью 114 пассажиров.

Время вылета из Санкт-Петербурга в 10.05, прибытие в Волгоград в 13.00; отправление из Волгограда в 14.20, прибытие в Санкт- Петербург в 17.20. Время полета составит 3 часа.

На направлении предусмотрен льготный тариф «Социальный» для пассажиров в возрасте до 24 лет, и пенсионеров: женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет. Стоимость перелета по «Социальному» тарифу в одну сторону в экономическом классе обслуживания – 4 500 руб. Купить билет по «Социальному» тарифу можно только в кассе при предъявлении документа, удостоверяющего личность.