Глава ЦИК пообещала подать в отставку в случае провала выборов

Возглавляющая ЦИК Элла Памфилова заявила, что в случае провала выборов готова уйти с занимаемой должности. Памфилова уточнила, что это ни в коем случае не настрой на поражение, поскольку в течение последних пяти месяцев она и ее помощники смогли сделать столько, сколько не удавалось за несколько лет.

При этом она добавила, что и раньше подавала в отставку в тех случаях, когда была принципиально не согласна по каким-либо вопросам.

Также на встрече с представителями дипкорпуса и наблюдателями от других стран глава ЦИК отметила, что в данный момент в пятнадцати регионах России могут возникнуть сложности с соблюдением законов, регулирующих процесс выборов. В этих случаях их результаты будет отменены.

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