Волжские пивовары напомнили об отвественном потреблении пива

Сотрудники пивоваренной компании «САН ИнБев» поддержали международную акцию «Всемирный день ответственного потребления пива».

Второй год подряд в России проводится Всемирный день ответственного потребления пива – масштабная международная инициатива, объединяющая десятки стран, сотни государственных и некоммерческих организаций, десятки тысяч сотрудников пивоваренных компаний. В регионах страны этот день ознаменовался стартом масштабной социальной акции «18+. Правила общие – ответственность каждого!». Как и в прошлом году, крупнейшие мировые пивоваренные компании объединили свои усилия для проведения совместных социальных мероприятий, которые охватили порядка 120 российских городов и около 90 тысяч торговых точек.

В рамках акции были разработаны шесть простых правил для каждой из трех сторон: производителей, продавцов и покупателей. Только объединив их усилия, то есть, умножив эти 6 правил на 3, можно сделать алкогольную продукцию недоступной тем, кому еще не исполнилось 18 лет.

15 сентября 2016 года в рамках международной акции «Всемирный День ответственного потребления пива» тысячи добровольцев «САН ИнБев», российского подразделения крупнейшей в мире пивоваренной компании «Анхойзер-Буш ИнБев», отправились в торговые точки, чтобы напомнить продавцам и потребителям о том, что алкоголь можно продавать только совершеннолетним.

В этот день сотрудники Волжского филиала АО «САН ИнБев» отправились по торговым точкам Волгограда и Волжского. Пивовары наклеивали на прикассовую зону и торговое оборудование специальные информационные стикеры, раздавали буклеты, напоминающие о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним, а так же провели социальный онлайн-опрос, результаты которого проанализирует Социологический институт Российской академии наук, для выработки оптимальной стратегии профилактики продажи алкоголя несовершеннолетним.

«Мы как социально ответственная компания заботимся о будущем. И потому прилагаем все усилия для формирования культуры ответственного потребления, что подразумевает, в частности, доступность алкоголя только лицам достигшим восемнадцатилетнего возраста – прокомментировал исполнительный директор Волжского филиала АО «САН ИнБев» Игорь Валерьевич Гайдым».