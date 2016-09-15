Владелец маршруток в Челябинске задолжала по штрафам более 80 тысяч рублей

Судебные приставы Калининского района Челябинска были вынуждены арестовать микроавтобус "Ситроен" из-за огромного количества штрафов.

Владельцем автопарка, чьи маршрутки столь часто нарушали правила дорожного движения на сумму более 80 тысяч рублей, оказалась женщина. Её супруг мотивировал уклонение от выплат отсутствием денег.

Можно предположить, что все деньги ушли на приобретение тех автомобилей, которые нарушили правила. Так или иначе, но арест одного из микроавтобусов помог предпринимательнице найти средства и оплатить существенную часть долга.

Судебные приставы дали возможность рассчитаться со штрафами до конца сентября. Тем не менее микроавтобус останется под арестом до полного погашения.

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