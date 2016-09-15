Владимир Маркин, являющийся официальным представителем Следственного комитета РФ, не подтвердил сообщение насчет скорой отставки Александра Бастрыкина. Маркин весьма скептически воспринял эту информацию и в своем микроблоге в Twitter призвал “не смешить людей” такими заявлениями.

Напомним, накануне ряд СМИ сообщили о скорой отставке Бастрыкина с поста председателя Следственного комитета. При этом дата отставки не уточнялась, упоминалось только, что после ареста высокопоставленных чиновников силовых ведомств этот шаг является логичным.

Напомним, сам Маркин в скором времени покинет свой пост в связи с достижением пенсионного возраста.

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