Из-за сумки с луком эвакуировали Нововятский мировой суд

Инцидент произошел 14 сентября в Нововятском районе города Кирова Кировской области. После того, как в здании мирового суда была обнаружена неизвестно кем оставленная сумка, было принято решение об эвакуации.

Причем сотрудники органов попросили покинуть свои квартиры жильцов многоквартирного дома, в котором находится помещение судебных участков №59 и 60. Людям рекомендовали не толпиться перед ограждением, а съездить, например, к своим родственника. Дом №8 на улице Опарина был оцеплен, к нему быстро прибыли экстренные службы.

Впрочем, тревога была ложной — обнаруженная сумка опасности не представляла. В ней лежал лук. Видимо, ее просто кто-то забыл.